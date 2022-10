Caro-bollette | il capo di Nomisma | «Vi spiego perché quelle del gas caleranno»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) «Si prevede una riduzione delle» del gas «nei prossimi mesi». Lo ribadisce il presidente diEnergia Davide Tabarelli, dopo averlo già anticipato la scorsa settimana, evidenziando come il prezzo del gas sia «sceso sotto la soglia dei 100 euro» a megawattora nelle ultime ore. Nello specifico, oggi al marcato di Amsterdam, i futures, i contratti che coprono il mese di novembre, vedono il prezzo dell’unità energetica aggirarsi intorno ai 96 euro. Una diminuzione del 15% rispetto a ieri. Il trend al ribasso è in corso da quando – lo scorso 26 agosto – il costo di un megawattora aveva toccato i 350 euro. Il ritorno alla soglia simbolica dei 100 euro arriva ad appena tre giorni dall’annuncio di un’intesa raggiunta dai Paesi Ue su un piano comune per affrontare la crisi energetica. Il gas è al centro della manovra del Consiglio Europeo poiché ...

L'Enea ha quindi diffuso un vademecum per ottenere risparmi senza 'morire di freddo' ed esorcizzare anche il timore del- bolletta in arrivo. Riepiloghiamo le nuove regole e i consigli. Il ...Il Comune di Frosinone interviene con un piano per spegnere i lampioni sulle strade. In dubbio le tradizionali luminarie natalizie ...«I prezzi del gas stanno crollando, siamo tornati ai livelli di giugno perciò a 4 mesi fa. Stamattina ha aperto a 120 il massimo è stato a 353 oggi è quindi ad un terzo di… Leggi ...