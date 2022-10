Barcellona | Kessie | «Abbiamo tirato fuori il carattere dopo le sconfitte»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Le parole di Franksulle difficoltà al: «Mi devo adattare al Paese, alla lingua e al tipo di gioco» Frankha parlato a Sport, parlando del suo basso minutaggio e del periodo difficileil pari di Champions con l’Inter e la sconfitta con il Real Madrid. Di seguito le sue parole.– «La squadra c’era rimasta male, maile ora siamo tornati sulla giusta via. Xavi e il suo staff sono riusciti a farci tornare la fiducia, sanno preparare molto bene le partite». ADATTAMENTO – «Questa è una nuova sfida per me, sono appena arrivato. Mi devo adattare al Paese, alla lingua e al tipo di gioco, è tutto diverso rispetto a dove ero prima. Io cerco di lavorare e dare il ...

