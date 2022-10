Tabellone Atp 250 Anversa 2022 | Hurkacz guida il seeding Presenti Thiem e Wawrinka

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, in programma sul veloce indoor dal 17 al 23 ottobre. Il polacco Hubert, a caccia di punti per le Atp Finals,ildel torneo belga, seguito dal canadese Felix Auger-Aliassime, grande protagonista a Firenze. Ai nastri di partenza ben due campioni slam, vale a dire Stane Dominic. Non ci sono invece tennisti azzurri, assente anche Jannik Sinner che non potrà difendere il titolo. Di seguito ile gli accoppiamenti dell’Atp di. PROGRAMMA DEL TORNEO MONTEPREMIPRINCIPALE FINALE (2) Auger-Aliassime b. Korda 6-3 6-4 SEMIFINALI Korda b. (PR)6-7(4) 6-3 7-6(4) (2) ...