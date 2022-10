Roberto e Silvia | marito e moglie trovati morti | ipotesi omicidio-suicidio

Delli Santi, 50 anni, militare della Marina.Di Noi, la moglie, 53enne trovata morta in casa in viale Virgilio a Taranto mentre il cadavere del marito impiccato è stato trovato, sempre ...Lì hanno trovato il cadavere diDi Noi. I familiari hanno quindi immediatamente allertato le forze dell'ordine, e gli agenti si sono subito messi alla ricerca del marito. Il corpo di...L'allarme dato dal figlio allarmato, poi la macabra scoperta: i corpi senza vita si trovavano in due punti diversi della città ...L'uomo è stato trovato impiccato a una trave in una villetta in ristrutturazione, mentre la donna giaceva priva di vita nell'appartamento di famiglia. Le indagini sono in corso ...