Ora entra in campo la realtà Meloni e gli italiani sono pronti? Il mosaico di Fusi

(Di domenica 23 ottobre 2022) Visto che tutti usano, inflazionandolo a più non posso, il termine “storico” guardando al governo di Giorgia, il primo a guida femminile e perciò appunto una novità assoluta che fa da spartiacque tra un prima e un dopo, alla Storia facciamo riferimento per provare a spiegare ciò che sta succedendo. Riandiamo cioè a Massimo d’Azeglio e a quel suo “abbiamo fatta l’Italia, ora dobbiamo fare gli”. Ecco. La Destra ha fatto il governo riempiendo le caselle dei dicasteri: ora bisogna fare tutto il resto, cioè governare. Meglio dirlo subito. C’è un florilegio di critiche per gli immaginifici nomi dei ministeri e su tutti spicca quello della Sovranità Alimentare (ma l’hanno già fatto in Francia, tanto per dire). Come pure piovono sghignazzi per l’alto profilo annunciato e il basso, quasi radente, risultato ottenuto. Tutto vero, tutto giusto. ...

Formiche.net

