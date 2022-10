NJPW | Mistero attorno a Karl Anderson | la compagnia si aspetta di vederlo a Osaka il 5 novembre

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 ottobre 2022)ha da poco fatto il suo ritorno in WWE insieme a Luke Gallows, lasciando Impact e lasciando sbigottiti i fan della, visto che il wrestler detiene il NEVER Openweight Championship. Negli ultimi giorni vi avevamo raccontato di comeavesse annunciato ufficialmente di non apparire il prossimo 5e quindi di non difendere il suo titolo contro Hikuleo come da programma:infatti sarà in Arabia Saudita con la WWE per prendere parte a Crown Jewel. Nonostante questo, sembra che si stia per creare un bel problema trae WWE. L’annuncio del presidente Nonostante il video pubblicato su Twitter da, il presidente della, Takami Ohbari ha dichiarato quanto segue:“Stiamo facendo ...