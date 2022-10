(Di domenica 23 ottobre 2022) Dopo aver centrato la terza vittoria consecutiva in campionato per la prima volta in questa stagione, per l'e Simone Inzaghi sarà molto più semplice preparare la gara di mercoledì pomeriggio (...

Dopo aver centrato la terza vittoria consecutiva in campionato per la prima volta in questa stagione, per l'Inter e Simone Inzaghi sarà molto più semplice preparare la gara di mercoledì pomeriggio (...Del resto per una squadra nuova come la nostra, che in più ha dovuto anche fare i conti con diversi infortuni, soltanto gli allenamenti e le partite possono permettere ditattici. ... Meccanismi da oliare, morale da Champions: l'Inter verso il Viktoria Plzen e gli ottavi