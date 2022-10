Mauro Situra | le confidenze dell' hairstylist dei vip

Leggi su vanityfair

(Di domenica 23 ottobre 2022) Con un innato amore per i capelli, è cresciuto professionalmente a fianco di Aldo Coppola. Il suo taglio signature alleggerisce senza svuotare, e non rende dipendenti dalla messa in piega. Ha scritto un libro, in uscita il 10 novembre, dove racconta le sue collaborazioni nel mondoa moda e del suo rapporto intimo con le signore milanesi