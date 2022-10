Live Roma-Napoli 0-0 Zielinski tira | para Rui Patricio

ForzaRoma.info

Laè pronta a sfidare il Napoli di Luciano Spalletti per la quarta vittoria consecutiva in campionato e raggiungere i piani alti della classifica. La squadra di José Mourinho , priva di Dybala, ...A centrocampo Camara, alla seconda partita consecutiva da titolare 2022 - 10 - 23 20:01:46 Formazione ufficiale(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, ... Diretta LIVE Roma-Napoli 0-0: Abraham e Zaniolo sprecano due occasioni – FOTO 11' - Ibanez, attaccato da Lozano, perde il possesso della sfera nella propria area di rigore ma poi riesce a frenare l'arrivo del messicano. 9' - Camara sradica il pallone a Ndombele e scarica su Abr ...20.30 - Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Ci sono tanti impegni, come quelli già passati. Dobbiamo guardare di partita in partita, f ...