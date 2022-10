Governo Meloni | per le bollette 10 miliardi in più Pensioni | piano per evitare la Fornero

LE PRIME NOMINE DEL: IL "CASO" CINGOLANI ALL'ENERGIA Giurato ile tenutosi il primo Consiglio dei Ministri , dopo la cerimonia della Campanella con l'ormai ex Premier Mario Draghi , l'...Il fronte giustizia Un altro fronte che impegnerà dalle prime settimane ilè quello della Giustizia. E in particolare la semplificazione e accelerazione dei processi - una necessità ...Letizia Moratti ha smentito la sua nomina come ad di Milano-Cortina, stessa posizione di Palazzo Chigi che si deve occupare della scelta ...Plaudono alla tempestività con cui la neopresidente Meloni ha dato vita alla nuova squadra di governo. Perché per le imprese e le associazioni che le rappresentano, il tempo è il vero nemico contro cu ...