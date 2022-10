Birre | le 12 più strane del mondo

Cronache di Birra

E infatti, Massimo Vitti , 46 anni, barese, di privarsi di una partita, per diin trasferta a ... TRASFERTA Festeggiamenti rovinati 'In trasferta ci si porta le- ribatte Vitti - mentre quel ...I vari tipi di sostanze venivano chiamati con i nomi e le espressionidisparate: mano, manovra, due, bere qualcosa, cinque cose, bottiglia, vino, damigiana, due sacchetti, andiamo in ... Il birrificio Bi-Du chiude i battenti, ma lascia una piccola speranza per il futuro – Cronache di Birra