Agenzia ANSA

E' tra le pochissime bacchette femminili nel mondo della musica, per questonon nasconde la soddisfazione per l'incarico a Giorgia Meloni , prima donna a guidare un governo in Italia. "Festeggiamo un primato sperando che in futuro non sia più una eccezione, mi ...Chi chiama a collaborare con lei 'Proverò a coinvolgere, la direttrice d'orchestra, ma anche Pietrangelo Buttafuoco e lo storico ed ex assessore regionale dem Gianni Oliva. Un grande ... Beatrice Venezi, una donna premier sia presto normalità - Lifestyle E' tra le pochissime bacchette femminili nel mondo della musica, per questo Beatrice Venezi non nasconde la soddisfazione per l'incarico a Giorgia Meloni , ...L'Accademia della Crusca preferisce il titolo al femminile, ma "utilizzare il maschile non è un errore, si tratta solo di una preferenza ...