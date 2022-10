Banda pesta 17enne nel Brindisino | è in gravi condizioni

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un diciassettenne della provincia di Taranto è ricoverato in ospedale a Brindisi, con prognosi riservata ma non è in pericolo di vita, dopo essere stato aggredito con calci e pugni nella tarda serata di ieri da un gruppo di giovani a Francavilla Fontana, nel. I motivi delggio, compiuto nella centrale piazza Dante, nel cuore della movida, non sono noti: i carabinieri stanno acquisendo in queste ore i filmati delle videocamere della zona per ricostruire l'accaduto. Il, che era giunto a Francavilla Fontana in compagnia di alcuni amici, ha riportato alcune lesioni e la frattura di uno zigomo.

TGCOM

... Maiocchi - Hanzic in, Truocchio - Vigil Gonzalez al centro. Morgese libero di ricezione e ... L'opposto sbaglia il servizio, ma sull'azione successiva il cubano Gutierrez "" la riga in ...Gallianiduro e Loglisci appoggia nella zona scoperta a centrocampo (18 - 15), ma la BAM non ... Lacubana è il mattatore della serata e lancia la carica anche in avvio di quarto set: tutta ... Banda pesta un 17enne nel Brindisino: è in gravi condizioni Un 17enne è stato aggredito con calci e pugni nella tarda serata di sabato da un gruppo di giovani a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il giovane, originario della provincia di Taranto, è ricoverat ...E' ricoverato in ospedale a Brindisi, con prognosi riservata ma non è in pericolo di vita, dopo essere stato aggredito con calci e pugni nella tarda serata di ieri da un gruppo di giovani a Francavill ...