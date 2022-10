Auto blu - Giorgia Meloni sceglie un' Alfa Romeo Giulia per Palazzo Chigi

Leggi su quattroruote

(Di domenica 23 ottobre 2022) Saranno state forse le rimostranze di chi, sulla stampa o attraverso i social media, ha notato l'Audi A6 utilizzata in prima battuta o l'ironia di chi ha subito sottolineato l'incongruenza del suo impiego di una berlina tedesca nel momento in cui varava un dicastero intitolato proprio al made in Italy, ma oggisi è presentata a bordo di un'. La neopremier che preferisce viaggiare a lato del guidatore, e non sul divanetto posteriore - è arrivata così alla cerimonia d'insediamento a bordo di un esemplare della berlina prodotta a Cassino, di colore grigio Stromboli e munita delle due bandiere istituzionali, il tricolore da un lato, lo stemma della Repubblica dall'altro. Sicurezza. Alcuni dettagli della vettura fanno pensare a una versione Protecta della ...