Atalanta - Lazio 0 - 2 | le pagelle dei biancocelesti | Anderson imprendibile | Milinkovic sempre più leader | Lazzari è da clonare

BERGAMO - Una festa speciale negli spogliatoi. Lasi gode il 2 - 0 all'e i 3 punti in tasca. Appena terminato il match al Gewiss Stadium, dopo aver salutato i tifosi arrivati a Bergamo, è partita la festa. "Noi vogliamo undici leoni" , ...Deve riconoscere, stavolta, la superiorità degli avversari e ricominciare, perché ora, in classifica, sono alla pari lae l'. E per come vanno le cose in questo campionato e per la ...Atalanta-Lazio, Sarri: "Buona partita anche grazie al campo straordinario.Oggi non ho urlato perché..." - Noi Biancocelesti ...L'Atalanta cade in casa contro la Lazio e perde l'opportunità di salire momentaneamente al primo posto in classifica. L'Atalanta cade in casa contro la Lazio e perde l'opportunità di salire… Leggi ...