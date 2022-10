Ascolti TV 22 ottobre 2022 | sabato vincente per la penultima puntata ' classica' di Reazione a Catena

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 23 ottobre 2022) Come sono andati glitv del 22? In questa data storica, in cui l'Italia ha assistito all'avvio del primo Esecutivo della Repubblica italiana guidato da una donna, i palinsesti sono stati un po' movimentati. Nel pomeriggio di Rai 1 è stata recuperata lade Il Paradiso delle Signore, visto che era stata sospesa venerdì scorso. Nel tardo pomeriggio-sera, Marco Liorni ha festeggiato una nuova vittoria nel suo game show. Infine, in serata sia Tu si que vales che Ballando con le stelle hanno regalato emozioni ad una vasta platea di pubblico. Approfondiamo.TV ieri 22Prime Time, vince (di poco) Tu si que vales: nessun eliminato a Ballando con le stellesera ricco di ...