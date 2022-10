Ufc 280 | Makhachev batte Oliveira per sottomissione | Islam campione come Khabib

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022)perCharlesed è il nuovodei pesi leggeri Ufc. Ad Abu Dhabi il Samboil Jiu Jitsu. E in Ufc c’è una nuova stella: l’erede diNurmagomedov è il suo migliore amico. Si ferma la striscia di undici vittorie consecutive del brasiliano. L’evento prometteva scintille e non ha deluso le aspettative. Si va a terra dopo trenta secondi. Da Bronx tenta un triangolo, il daghestano ne esce e scarica un ground and pound. Chi pronosticava un match in piedi, però, può subito sorridere.è probabilmente tra i pochi a permettersi il lusso di non restare inchiodato a terra sotto il peso di. Si scambia in un paio di secondi, ma subito dopo si torna a ...