Tennis | Atp Napoli | finale tutta italiana con Berrettini-Musetti**

(Di sabato 22 ottobre 2022), 22 ott. (Adnkronos) - Sarà unaquella che andrà in scena domani al torneo Atp 250 di. Dopo il successo in semidi Matteocontro lo statunitense Mackenzie McDonald, è arrivato quello di Lorenzo Musetti, numero 24 Atp, contro il serbo Miomir Kecmanovic, n.30 del ranking e quinta testa di serie. Il 20enne di Carrara si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 28 minuti.

156e settimo favorito del seeding. Agamenone ha probabilmente pagato la fatica per le oltre due ore e tre quarti di lotta nei quarti contro l'argentino Anfrea Collarini, n.229. ORDINE DI ...Per Berrettini è la quarta finale quest'anno (l'undicesima in carriera in tornei), dopo le due vinte sull'erba di Stoccarda e del Queen's e quella persa a Gstaad. Curiosamente, per il romano è la ...Il 20enne di Carrara supera in due set il serbo (6-3, 6-4) e ora sfiderà per il titolo l'altro azzurro, vincitore su McDonald nell'altra semifinale ...Berrettini e Musetti si sfideranno nella finale dell’ATP Napoli Cup. Berrettini ha sconfitto in tre set l’americano McDonald, mentre Musetti ha liquidato il serbo Kecmanovic. Ha avuto qualche difficol ...