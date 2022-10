Spalletti in conferenza | “La decisione su Anguissa è questa! Kvara me l’ha detto dopo il rigore”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 22 ottobre 2022) Alla vigilia del big match tra Roma e Napoli in programma domani allo Stadio Olimpico, Lucianoha parlato instampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. L’allenatore azzurro ha fatto il punto sulla stagione in corso preparando proprio la gara di domani, impegno ostico soprattutto perchénon ha mai battuto Josè Mourinho in Serie A: Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Napoli: “è difficile che sia in campo, non è corretto rischiarlo e gli altri hanno fatto vedere che stanno bene, sarebbe una mancanza di fiducia non contare su di loro. Sono allo stesso livello in questo momento ed è per questo che è giusto dare spazio a loro” “Quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo, loro hanno questa qualità e questa caratteristica di ...