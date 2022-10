Spalletti | “In campo con le nostre qualità Non rischiamo Anguissa | Osimhen dall’inizio Kvara speciale”

... ha dichiarato che ogni volta che Mourinho va a salutarlo in, prima delle partite, avverte che lo considera un amico . A Mourinho è stato chiesto se quella disia tattica. In ......- . Dobbiamo basarci sulla nostra forza, non pensare a cosa sa fare la Roma. Mou è uno di quelli tremendissimi, anche se conta sempre di più quello che la squadra sa fare in. Per me è ...Intervenuto in conferenza stampa, mister Luciano Spalletti ha presentato così la sfida al vertice con la Roma di Mourinho ...Roma-Napoli è il big match di giornata. Alla vigilia dell'incontro arriva la piccola 'gufata' che fa sorridere il tecnico azzurro Spalletti.