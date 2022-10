Sbk Argentina oggi in tv | dove vedere la gara in diretta e in chiaro Sky | Now e Tv8

(Di sabato 22 ottobre 2022) Trasferta sudamericana per il Mondiale Sbk. In questo weekend il massimo campionato delle derivate di serie fa tappa insul tracciato di San Juan Villicum. Sarà il nuovo teatro dell'appassionante sfida tra Alvaro Bautista (Ducati), che si...

Una citazione anche per la Supersport, unica categoria di contorno dellaper il GP, che vivrà le sue qualifiche alle ore 16.25 e la gara invece alle ore 18.30.JOSEPHS - TV8 18:30 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Chianti 19:45 - PreRace 1 Live 20:00 - World -(Race 1) Live 20:30 - PostRace 1 Live 21:00 - Alessandro ...Diretta Sbk, Superbike streaming video tv di Superpole e gara-1 per il GP Argentina 2022, oggi sabato 22 ottobre a San Juan Villicum.Rea chiude in testa le FP2, ma il miglior tempo di giornata è del turco della Yamaha che precede il nordirlandese e Bautista. Locatelli quinto e Bassani sesto. Solo dodicesimo Rinaldi ...