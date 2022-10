Nuovi incentivi per auto non inquinanti | si parte il 2 novembre

Ripartono dalle 10 del prossimo 2 novembre sulla piattaforma ecobonus.mise.gov le prenotazioni per idestinati all'acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2. L'annuncio ...Sono pronti iextra per i redditi bassi (Isee inferiore ai 30.000 euro) che vogliono acquistare una nuova auto elettrica o ibrida plug - in. L'appuntamento è al prossimo 2 novembre, quando si ...– Da mercoledì 2 novembre alle 10 via alle prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all'acquisto di auto non inquinanti fino a 60 grammi al chilometro di Co2. L'ecobonus sarà destinato in particol ...Dal 2 novembre sarà possibile prenotare i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti, che emettono fino a 60 g/Km di CO2. Lo ha annunciato il ministero dello Sviluppo economico spie ...