Moto2 | GP Malesia | Ogura inarrestabile nelle qualifiche

PROGRAMMA TV8 DOMENICA 23 OTTOBRE IN CHIARO 11.00 Moto3, GP: gara - Differita integrale TV8, tv8.it 12.20, GP: gara - Differita integrale TV8, tv8.it 14.00 MotoGP, GP: gara - Differita integrale TV8, tv8.it Foto: LaPresseQualifiche: Ai Ogu• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Il poleman della Ducati Pramac: "Ho rischiato di cadere, ma ho il ritmo per impormi". Bastianini: "Tut ..."Non so come ho fatto. Siamo partiti indietro, ho sofferto molto nelle PL4, ma nelle Q1 e Q2 abbiamo avuto la velocità giusta".