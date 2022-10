Monza | Palladino | «Galliani mi parlava di questa partita da tre anni»

(Di sabato 22 ottobre 2022) Le parole del tecnico deldopo la sconfitta con il Milan: «Sono solo dispiaciuto per i gol, sono episodi sciocchi» Raffaele, tecnico del, ha parlato a DAZN dopo la gara col Milan. GARA – «La scelta di Mota era improntata sul fatto di non dare punti di riferimento e attaccare lo spazio creato alle spalle dei loro difensori. Ho tre attaccanti importanti e Mota ha fatto una buona gara. Laè stata interpretata bene da tutti: siamo soddisfatti della prestazione. Sono solo dispiaciuto per i gol, sono episodi sciocchi che dovevamo evitare e che ci hanno condannato. Soprattutto il primo e il quarto li potevamo evitare. Sul 3-1 potevamo riaprirla, ma i ragazzi hanno dato tutto e queste partite ci fanno crescere».– «Un rapporto ...

