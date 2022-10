Mina Settembre 2 | anticipazioni 4^ puntata 23 ottobre 2022 | un caso delicato

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 22 ottobre 2022)2, la serie Rai di grande successo con protagonista Serena Rossi torna in onda domenica 23con la quarta(composta da due episodi). In questo nuovo appuntamento, la bella assistente sociale di Napoli cercherà di aiutare Angioletta, una ragazza affetta da disforia di genere che soffre molto. Inoltre, cercherà in tutti i modi di aiutare il tuttofare del consultorio che finirà nei guai in seguito ad un piccolo incidente. Quarta2: l'assistente sociale alle prese con unLa quartadi2, in onda il 23su Rai Uno, si aprirà con ...