Milano-Cortina 2026 | Abodi rassicura | siamo a buon punto

(Di sabato 22 ottobre 2022) Gli obiettivi saranno rispettati. Il nuovo ministro per lo Sport, Andrea, al termine del giuramento al Quirinale del governo di Giorgia Meloni spiega che per i Giochi olimpici e paralimpici di" e "certamente bisogna recuperare questi due mesi di attesa del nuovo vertice" della Fondazione. "La struttura sta lavorando, i tempi saranno rispettati e saranno Giochi bellissimi" annuncia pronosticando delle Olimpiadi invernali di successo. Per quanto riguarda la gestione dello sport, che ha una enorme funzione anche sociale, in questa fase "è prioritario" affrontare il tema delle "società dilettantistiche che vivono un momento di grande difficoltà. Superata questa crisi lo ...

... Emilia - Romagna 27 Quintessenza Ristorante - Trani (BT), Puglia 28 L'Alchimia ", Lombardia ... Sicilia 47 Gardenia - Caluso (TO), Piemonte 48 SanBrite -d'Ampezzo (BL), Veneto 49 Zum ...Dietro l'angolo un altro traguardo, quello delle olimpiadi di2026: non un banco di prova, bensì una rampa di lancio della nuova cucina alpina sul palcoscenico della gastronomia a ...Gli obiettivi saranno rispettati. Il nuovo ministro per lo Sport, Andrea Abodi, al termine del giuramento al Quirinale del governo di Giorgia ...“Le priorità per lo sport in questa fase è sicuramente rivolta alle società dilettantistiche, le associazioni che vivono una fase di difficoltà. Superata ...