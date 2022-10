L' Ue si congratula con Meloni Il messaggio di Biden e Zelensky

(Di sabato 22 ottobre 2022) Gli auguri di Ursula Von der Leyen, di Joee di Volodymyralla neo premier Giorgia, la prima presidente del Consiglio donna che oggi al Quirinale ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Unione Europea siper il nuovo governo di centrodestra. "zioni a Giorgiaper la sua nomina a presidente italiana del Consiglio, la prima donna a ricoprire questo ruolo" scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, von der Leyen "Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono". Il presidente degli Stati Uniti Joedichiara di essere "impaziente di lavorare consu Ucraina e diritti". ...

Biden, che dopo le elezioni italiane aveva detto ai suoi collaboratori di voler " prendere le misure" al futuro governo italiano, lancia una sfida complessa per alzare l'asticella dei rapporti... Ore 14.12 - Conte: Governo reazionario 'Il governo guidato da ... Il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, a suo nome e di quello della Conferenza Episcopale Italiana, esprime "le più ...