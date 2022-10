La ministra dell’Università Anna Maria Bernini posta i video dal Quirinale e mette “T’appartengo” di Ambra come colonna sonora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022)è la nuovae della ricerca. Alper il giuramento del nuovo Governo con Giorgia Meloni premier,è arrivata in tailleur pantalone scuro con camicia chiara. Un look piuttosto elegante, sobrio. Ma è su Instagram che la neosi è “scatenata” a suon di stories, quasiuna provetta influencer.hato la-storia dei momenti prima del giuramento, con tanto di: da Vasco con Vado al Massimo a Ligabue con Il meglio deve ancora venire fino al momento clou, musicato condiAngiolini, in particolare il ...