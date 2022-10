La Meloni un mese E noi | contro la Moretti valanga di offese e insulti

(Di sabato 22 ottobre 2022) Giorgia"ci ha messo meno di unper fare il governo. Noi quante stagioni ci dobbiamo mettere per avere una nuova segreteria?", tuona Alessandrain un post pubblicato sulla sua pagina Twitter. "Avviamo subito il congresso per avere a gennaio una nuova leadership. Urge opposizione forte", scrive l'eurodeputata del Pd. Del resto, laha vinto le elezioni e in unscarso ha messo su la sua squadra e ottenuto l'incarico dal presidente Mattarella mentre il Pd che ha subitò alle urne la peggior sconfitta di sempre resta inerme. Il tweet dellaè stato molto commentato. A rispondere alla piddina c'è anche la giornalista Tiziana Ferrario, che scrive: "Datevi una mossa Alessandra. Sembra incredibile che stiate a fare bla bla bla e intanto si è ...

Giorgiaè entrata nella storia. È la prima donna che ricopre la carica presidente del Consiglio dei ... Anche le tempistiche della formazione del governo sono da record: poco meno di undalle ......di flessibilità in uscita a cui guarda la Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 alper ... Nodo conti pubblici Pensioni,studia "Opzione Uomo" per il dopo Fornero: via dal lavoro a 58 ...Questo 22 ottobre si è svolta l'assemblea di lancio di 'Coordinamento 2050 civico, ecologista e di sinistra', è intervenuto anche Giuseppe Conte ...Giorgia Meloni è entrata nella storia. È la prima donna che ricopre la carica presidente del Consiglio dei ministri in Italia. Uno ...