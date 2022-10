La Lega Serie A studia la media company Casini | ' Più fondi interessati'

Lega Seria A

Ricorda ai cronisti prima di partecipare all'assemblea diA: "Molti di voi non lo sanno ma ci sono stati già due precedenti nel campionato diB del torneo 1982 - 83: finì 4 a 1 e 4 a ...Strutturare ladiA in una media company e poi, eventualmente, aprire alla partnership con i fondi. Nell'assemblea di ieri si è discusso del primo punto: oggi esiste una struttura, quella di Lissone, che ... POKER DELLA JUVENTUS ALL'EMPOLI | News Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Per i rossoneri c'è il rischio di farsi trascinare dall'atmosfera, per i brianzoli il peso del confronto Milano Milan-Monza è una overdose di emozioni. Adriano Galliani è il primo a esserne consapevol ...