Giorgia Meloni ha giurato da presidente del Consiglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI - Piazza del Quirinale blindata, come anche le strade limitrofe, per l'arrivo della premiere dei ministri per la cerimonia di giuramento dopo la quale il nuovo governo entrerà ufficialmente in carica. Tra i primi ad arrivare Annamaria Bernini, Raffaele Fitto, Elisabetta Casellati, Antonio Tajani, Francesco Lollobrigida. Il traffico intorno al palazzo è stato deviato come succede raramente e solo nelle grandi occasioni. Giorgetti, che indossa una cravatta verde, ha varcato il portone del Quirinale tenendo per mano la figlia.

