F1 | sostituzione del motore endotermico sulla Red Bull di Sergio Perez | cinque posizioni di penalità in griglia

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ha preso il via il weekend del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2022 di F1.pista di Austin le squadre e i piloti hanno iniziato a lavoraremessa a punto per arrivare pronti alle qualifiche del sabato e alla gara della domenica. Giungono novità in fatto diper alcuni racing driver. Ci si riferisce al messicanoe al cinese Zhou Guanyu. L’alfiere della Rede il rappresentante asiatico dell’Alfa Romeo al volante subiranno una penalizzazione diindi partenza. In entrambi i casi, infatti, parliamo delladelche quindi determinerà la sanzione citata. Per Checo e l’asiatico un weekend ...