Daniele crolla dopo il rimprovero di Signorini | “Ho fatto uso di droghe”

Leggi su biccy

(Di sabato 22 ottobre 2022) Alfonsonella puntata del GF Vip di giovedì ha bacchettato Alberto De Pisis eDal Moro, consigliando loro di essere più partecipi alle dinamiche della casa. Se Alberto l’ha presa bene,to, prima agitandosi e poi piangendo tra le braccia di Carolina Maroni ed Elenoire Ferruzzi. E proprio la performer ieri sera è stata vicina al coinquilino, che le hadelle confessioni molto forti. Il bel veronese ha rivelato di aver ‘sprecato otto anni’ ed averuso di stupefacenti. Dal Moro ha anche aggiunto di aver perso alcuni suoi amici a causa della droga.: “Nessuno mi darà indietro gli anni persi”. “Non ho mai voluto pesare sugli altri. E non ho mai voluto far pena a nessuno, non so se mi capisci. Quindi un piccolo passo alla ...