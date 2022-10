Sky Tg24

TEMI: incidente dignano notizie fvg sores fvg strada regionale 464Notizie Doppio incidente nella notte sulle strade del Friuli, quattro persone ferite Cosa fare questo weekend in Friuli ...in un'appartamento e tragedia nella notte a : 3 ragazzi sono morti e le vittime sono tutte giovanissime (tre fratelli di 22, 14 e 12 anni), quattro le persone ferite. I vigili del fuoco sono stati ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 22 ottobre. Incendio appartamento a Catanzaro, 3 morti Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...La ‘Biblioteca vivente’ dei giovani migranti soli incontra le famiglie alla libreria Malìa di Caserta Eliana Riva: ‘L’iniziativa del ...