Corriere dello Sport – Boyé e Rafa Mir aspettano segnali

Leggi su justcalcio

(Di sabato 22 ottobre 2022) 2022-10-22 10:21:30 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: ROMA – La pausa Mondiale varrà come crocevia per tante strategie: i rinnovi incombenti e il mercato di gennaio. Lotito, presidente-senatore, parlerà con Sarri durante lo stop di novembre. Il tecnico, non è un segreto di stato, accoglierebbe un terzino sinistro e non rifiuterebbe di certo l’acquisto di una punta centrale. E’ accontentabile? Uno sforzo può essere fatto per il terzino, l’arrivo di un nuovo centravanti chiuderebbe ancora di più le porte a Cancellieri. Se ne parlerà. Dopo l’infortunio di Ciro è partito il balletto dei nomi, sono spuntati i primi papabili da prima punta, attaccanti che possono partire a gennaio o giugno, giocano tutti in Spagna. Boyè Da giorni viene rilanciata la candidatura di Lucas, 26 anni, argentino con passaporto italiano. Gioca nell’Elche, ...