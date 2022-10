Coniugi trovati morti | giallo a Taranto | ' Forse omicidio - suicidio' Ma i cadaveri erano in due case diverse

leggo.it

Giallo a Taranto e ipotesi omicidio - suicidio per la morte di due coniugi, Roberto Delli Santi di 50 anni e Silvia Di Noi, di 52: secondo una prima ricostruzione l'uomo potrebbe aver ucciso la consorte soffocandola, per poi togliersi la vita. Il mistero è legato al ritrovamento dei corpi senza vita di marito e moglie in due punti diversi della città.