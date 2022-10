Avvelenamento o contaminazione? Al via le analisi sul biberon di Diana

...a vario titolo didelle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari, in relazione allada ...Secondo la notifica, la sospettada Mandragora avrebbe causato la comparsa di sintomi dae spasmolitici in due persone. In un primo momento però si era diffusa la notizia ...Una notizia sconvolgente per la scuola elementare alla periferia di St. Louis: gli scienziati hanno scoperto che il cortile della scuola aveva livelli "inaccettabili" di contaminazione radioattiva, se ...Il metallo tossico arriva all'uomo attraverso la catena alimentare: le categorie più a rischio sono bambini, donne in gravidanza e in allattamento e persone esposte per lavoro alla sostanza ...