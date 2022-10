Atletica | in duemila ai nastri di partenza della Neapolis Marathon

(Di sabato 22 ottobre 2022)atleti per correre e colorare a festa il centro di Napoli libero dalle auto. È tutto pronto per la seconda edizioneItaliana Assicurazioni, la competizione internazionale in programma domani e che dallo scorso anno ha riportato la tradizionale gara sulla distanza dei 42,195 km tra le stradecittà di Partenope. Una sfida dal grande fascino lungo un percorso disegnato tra monumenti storici e bellezze naturali, dove campeggia il mare e dove il Vesuvio si vede da una prospettiva che l’ha reso famoso nel mondo. Al centro gli atleti, a partire dai favoriti: nella maratona tutti sono chiamati a fare i conti con Hosea Kisorio Kimeli (Kenya) un personale di 2.18.37, tempo ottenuto l’anno scorso proprio a Napoli, quando vinse la prima edizione...

