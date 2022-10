Aggiornamento situazione maltempo in Regione Ore 19

Leggi su udine20

(Di sabato 22 ottobre 2022) Foto strada sbarrata a Nimis torrente cornappoSono oltre 30 i volontari delle squadre di Protezione Civile comunali che sono scesi in campo oggi con 10 mezzi per monitoraggio del territorio e interventi a seguito delche ha colpito perlopiù la provincia di Udine e in parte quella di Gorizia. A Tarcento, nella frazione di Sedilis, i volontari della squadra comunale sono intervenuti per il monitoraggio di una frana. I volontari della squadra dei Cormons sono intervenuti sul loro territorio comunale per la caduta di un albero lungo la viabilità. A Corno di Rosazzo, al civico 30 di via Aquileia, la squadra locale di Protezione Civile è intervenuta a supporto delle forze dell’ordine per transennare un’area.L’intervento si è reso necessario a seguito di un incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio di oggi che ha causato l’abbattimento parziale di un ...