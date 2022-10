WWE | Emergono indiscrezioni sull’assenza di Billy Gunn durante la reunion della D-X

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La scorsa settimana a Raw, la WWE ha celebrato i 25 anni dalla fondazioneD-Generation X, storica stable fondata da Shawn Michaels e Triple H. Nel corsosua storia la fazione ha vissuto principalmente 3 line-up: la prima formata appunto dai due fondatori con l’aggiunta di Chyna e Rick Rude; poi c’è stata l’uscita di scena di HBK e l’arrivo di Road Dogg,e X-Pac e infine la rifondazione con HBK e HHH. Purtroppo però Mr.Ass, essendo sotto contratto con l’AEW, non ha partecipato alle celebrazioni e proprio il suo storico tag-team partner nei New Age Outlaws si era dichiarato amareggiato per la sua assenza. LeSecondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, non ci sarebbero stati colloqui intensi per trovare un accordo che permettesse a ...