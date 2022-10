Tele | velluti | denim e tessuti per l’alta moda | la storia del Cotonificio Legler torna alla comunità

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Givenchy, Pierre Cardin, Fiorucci, Benetton. Sono solo alcuni dei grandi nomi dellainternazionale con cui ildi Ponte San Pietro collabora nel Novecento. Unanata nella primavera del 1877, quando entra in funzione lo stabilimento con 200 telai, 6.000 fusi e 200 operai impiegati nei reparti di filatura e tessitura. È la famiglia, originaria di Diesbach (nella parte meridionale del cantone svizzero di Glarus), unitamente al socio e finanziatore Jakob Becker-Hefti, che avvia i lavori per un’azienda che, in un primo momento, producegrezze. La Bergamasca è il luogo prescelto: ha corsi d’acqua, personale (in particolare, donne) ed è vicina a Milano. Dallegrezze alle sfilate a Palazzo Pitti. Gli anni Novanta del 1800 segnano ...