Sul treno con 1 kg cocaina | arrestato tra Italia e Svizzera

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Viaggiava insulla linea internazionale che collega Milano a Francoforte e in uno zainetto nascosto in mezzo ai vestiti nel suo bagaglio nascondeva tre panetti dipurissima per un peso ...

sempre con il. Piccolo pit stop a casa e poi si parte per il gran finale. Pavia è a meno di ... Tutto documentato sui nostri social, attraverso la pagina instagram e poinostro canale youtube. ...L'uomo, diretto in Svizzera, è stato fatto scendere dale condotto alla caserma di Domodossola, dove la sostanza è stata analizzata: accertato che si trattava di cocaina purissima, il corriere ...(ANSA) - VERBANIA, 21 OTT - Viaggiava in treno sulla linea internazionale che collega Milano a Francoforte e in uno zainetto nascosto in mezzo ai vestiti nel suo bagaglio nascondeva tre panetti di ...L’uomo, un 30enne di origine dominicana, viaggiava sul convoglio partito da Milano e diretto a Francoforte. Era diretto in Svizzera ...