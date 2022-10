Romanzo criminale o Gomorra? Sabrina o Serena? Ecco cosa divide Roma e Napoli

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Vicine eppure lontane. In quell'ora di Alta Velocità che separac'è un mondo di differenze. Nonostante la contaminazione fra questi luoghi sia stata sempre ricchissima e oggi, fra le due ...

Vicine eppure lontane. In quell'ora di Alta Velocità che separa Roma e Napoli c'è un mondo di differenze. Nonostante la contaminazione fra questi luoghi sia stata sempre ricchissima e oggi, fra le due ...... con Valerio Mastandrea e Toni Servillo immersi nello stesso humus, a un treno subito ... quel Marco Carrera del film Il Colibrì (in apertura alla Festa di Roma), tratto dalpremio ...A quasi trentatre anni dalla morte del calciatore del Cosenza un libro ricostruisce la vicenda, puntando i riflettori sulla battaglia della famiglia per ottenere giustizia ...Attore e regista, Kim Rossi Stuart oggi giovedì 20 ottobre , sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno , ...