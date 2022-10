Riforma Pensioni della Meloni | Opzione uomo divide i lavoratori | pro e contro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Negli ultimi giorni prende sempre più corpo la ricetta per ladelledel Governoper evitare il ritorno integrale alla legge Fornero. Si tratta, come detto nel nostro articolo, di, una misura che consentirebbe l’uscita con 35 anni di contributi versati, già dai 58/59 anni di età, a fronte del ricalcolo interamente contributivo che porterebbe a penalità sull’assegno dal 13% fino al 31%. Ecco cosa ne pensano i nostri lettori, divisi tra chi accetta il compromesso e chi invece vorrebbe altre soluzioni.ultime news,è la soluzione del Governo: i favorevoli Il nostro lettore Paolo ci dice: “Io non griderei tanto allo scandalo. Il ricalcolo contributivo, volenti o nolenti ...

2022/ Lega al lavoro per superare la Legge Fornero Per comprendere la gravità del problema è sufficiente analizzare le serie storiche relative all'evoluzione del mercato del lavoro a ...... non aspettare l'escalation, ma rispondere ai conflitti il più velocemente possibile e scegliere con cura le proprie battaglie (non a caso, ladelletanto cara a Ensemble! è stata ...Riforma pensioni, il punto sugli ex lavoratori Bluetec e Fiat di Termini Imerese: più della metà potrebbe essere prepensionata ...C’è qualcosa di profondamente erroneo nella riforma delle pensioni appena proposta dal partito di Giorgia Meloni, nota come “Opzione uomo”, e che deve essere ...