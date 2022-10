Per Meloni la raffineria di Priolo è una crisi a orologeria lasciata da Draghi

questopensa di accettare l'invito rivoltole dal presidente ucraino. E riflette anche sulla possibilità che l'Italia diventi garante della sicurezza dell' Ucraina . Il primo incontro con ...C'è un campo nel quale Giorgiasarà chiamata a dare subito una risposta alle parole di Silvio Berlusconi : la scelta delle ... Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese3 mesi ...Stabilità Italians do it better. In un’Europa politicamente fragile il nostro paese è un modello di governabilità, nonostante i litigi. Tutte le toppe dell’Economist sull’Italia pizza, mandolino e in ...Il leader di Noi moderati: non vedo pericoli per la nascita del governo "Le fibrillazioni in momenti come questi sono fisiologiche. Stavolta incidono forse di più a causa del cambio di leadership" ...