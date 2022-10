Neo-ruinismo al potere Roccella | Mantovano e Locatelli | questo governo ha un dna polacco

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Le posizioni della neoministra alla Natalità sono nette: no all’eutanasia, no alla procreazione medicalmente assistita, no alle unioni civili e l’aborto “non è un diritto”. Anche gli altri due - rispettivamente sottosegretario alla Presidenza e ministra per la Disabilità - non scherzano

Famiglia Cristiana

... la Dc, poi, dopo la fine della prima Repubblica, con quello che è stato chiamato(termine ... Lo stesso cardinale Zuppi,presidente della Cei, sottolinea l'importanza che tutti votino'. L'...Nel 2010 scrive: Ruini e ilhanno " nel loro complesso " fatto compiere qualche passo in ... Ma non sono classificabili come fenomeni regressivi, come esempi di- intransigentismo, come ... Andrea Riccardi: «Ai cattolici serve una visione di lungo periodo» Le posizioni della neoministra alla Natalità sono nette: no all’eutanasia, no alla procreazione medicalmente assistita, no alle unioni civili e l’aborto “non ...