MotoGp | Lorenzo | “Bagnaia favorito | Ducati più veloce a Sepang”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “ha questi 14 punti di vantaggio in classifica che possono essere cruciali soprattutto perché questo fine settimana corrono ache è una pista favorevole alla”. Queste le parole di Jorgesul weekend in corso ae riguardo la situazione di classifica del Mondiale., dopo essersi ritirato dalle corse di moto, da quest’anno è alla guida di una Porsche 992 GT3 Cup del team Q8 Hi-Perform per partecipare all’intera stagione del Porsche Carrera Cup Italia.“Sicuramente niente è ancora deciso – continua lo spagnolo -, Quartararo ci proverà fino alla fine epotrebbe fare un errore, quindi dobbiamo solo aspettare e goderci questo finale di stagione.ha fatto un lavoro incredibile, dobbiamo pensare che ...

Domenica la corsa '100% natura' 27 Aprile 2018davanti a Marquez al Mugello. Rossi out, motore KO 22 Maggio 2016 Notiziario della viabilità - Venerdì 23 Agosto 23 Agosto 2013 Ti ...Il debutto da capotecnico , invece, coincide con il primo titolo mondiale in: correva l'anno ... prima di tornare in Ducati nel 2017 come capotecnico di Jorge. La bizzarra esperienza ...GP Malesia Mooney VR46 Racing Team MotoGP 2022 - Luca Marini ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Malesia, penultima tappa del Motomondiale 2022, con il nono tempo. Capace di te ...A Pecco basterebbe rosicchiare 11 punti su Quartararo, ora lontano 14 lunghezze. Deve provare a chiudere il discorso Mondiale già a Sepang, perché a Valencia la Yamaha potrebbe tornare competitiva Fra ...