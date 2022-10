MotoGP | cosa è successo a Francesco Bagnaia e perché la pioggia rischia di rovinargli il fine settimana

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Weekend tutto in salita dopo la prima giornata di prove libere a Sepang per, chedi dover partire a centro gruppo (o addirittura nelle retrovie) al via del Gran Premio della Malesia 2022, penultimo round stagionale del Mondiale. Pecco è infatti undicesimo nella classifica combinata delle libere al termine del venerdì, quindi il primo degli esclusi dalla zona qualificazione diretta per il Q2, ma domani le previsioni meteo non sono incoraggianti ed è molto alta la probabilità diin FP3 e anche in qualifica. In questo scenario il leader del campionato non potrebbe migliorare il tempo firmato stamattina in FP1 sull’asciutto, dovendo passare dal Q1 e vedendo diminuire notevolmente le chance di accedere al Q2.avrebbe infatti a che fare con ...