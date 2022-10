Grande Fratello Vip 7 | giorno 32 | commenti al live

Sofia Giaele De Donà è ancora al centro delle polemiche. Nel corso della puntata del 'Vip' di lunedì 20 ottobre, l'influencer è stata la più votata nel corso delle nomination. A farla finire nel polverone il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese . Dopo essersi ...Dopo aver raccontato in studio il forte disagio vissuto all'interno della Casa del 'Vip' , Marco Bellavia è rientrato nella Casa di Cinecittà nella puntata di giovedì 20 ottobre per un confronto con i suoi ex coinquilini. Entrato in giardino accompagnato da Alfonso ...Il cantante: «A 15 anni entrai alla Piaggio, come papà. Poi con mio fratello aprii un’officina di gommista: un fallimento, i clienti non pagavano, ci riempimmo di debiti». «Nel lasciare i Pooh soffrii ...Il noto sportivo ha attaccato duramente il suo compagno di viaggio al Grande Fratello VIP Una nuova puntata del Grande ...