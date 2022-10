Governo | Sergio Mattarella ha deciso Le parole di Giorgia Meloni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022)sarà il nuovo Premier d’Italia. La tanto attesa seconda giornata di consultazioni al Quirinale è arrivata e con essa anche la riunione tra il Capo dello Statoe la leader di Fratelli d’Italia. La premier in pectore si è presentata dal Presidente della Repubblica con l’intera forza di coalizione (Salvini e Berlusconi in prima fila) per dare un messaggio di unità alla più alta carica della nazione. Alla fine e a differenza di quelli con l’opposizione, l’incontro trae la delegazione del Centrodestra è durato 11 minuti. Al termine ha parlato il futuro Primo Ministro,e ha dichiarato: “Tutta la coalizione, che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni, ha dato un’indicazione ...